وزير الحج يبحث ترتيبات حجاج إندونيسيا والعراق

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بالمحافظة، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم سيف الدين، ومعالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق خالد العطية، والوفد المرافق لهما.وجرى خلال اللقاءين – اللذين كان كل منهما على حدة- مناقشة الترتيبات الخاصة بموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للوزيرين على تعاونهما، وإشادتهما بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1437هـ، الذي تحقق- بفضل الله وتوفيقه- ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة، تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لجميع ضيوف الرحمن، بتضافر الجهود كافة،

مبيناً أن الوزارة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ، تقوم بجهود كبيرة ومخلصة؛ بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم.

من جهته أشاد وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، منوِّهاً بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

كما رفع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق، شكر شعب وحكومة العراق للجهود الكبيرة، التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، منوهاً بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مقدماً تقديره وامتنانه الكبيرين لما يحظى به حجاج العراق والعالم الإسلامي من رعاية وعناية كبيرتين.