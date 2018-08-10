وزير الحج يتفقد أعمال الحج بالمدينة

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس, بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل والوقوف على أعمال الحج بالمدينة المنورة.

وشملت الزيارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومكاتب المؤسسة الأهلية للأدلاء

حيث شاهد معاليه الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفاني جميع الجهات الحكومية والأهلية

التي تعمل في خدمة الحجاج وسرعة وانسيابية إنهاء الإجراءات من الجهات المعنية كافة

كما زار مقر المؤسسة الأهلية للأدلاء واجتمع بأعضاء المؤسسة, مطلعاً على الخطة التشغيلية للحج.

كما وقف معاليه على محطة حجاج البر وشاهد خطة العمل والتقى بالموظفين

مشيداً بماشاهده من خدمات وجاهزية, حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني

في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ورافق معالي وزير الحج والعمرة خلال الجولة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة حاتم بالي, وعدد من القيادات بالوزارة.