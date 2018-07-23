وزير الحج يتفقد استعدادات الزمازمة

جدة – البلاد

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، امس بزيارة تفقدية لمركز التعبئة الآلية التابع لمكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة في اطار جولاته الميدانية على مؤسسات أرباب الطوائف ،

ودشن معاليه المبنى الجديد وخط الإنتاج للعبوات مختلفة السعات والأحجام ، حيث تصل طاقته الإنتاجية لـ10,800 عبوة في الساعة الواحدة .

واطلع معاليه على جاهزية تعبئة ماء زمزم في إطار استعدادات المكتب لموسم حج هذا العام 1439هـ ، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ، ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بهدف التفاني في سقيا حجاج بيت الله الحرام بماء زمزم .

عقب ذلك اجتمع معالي وزير الحج والعمرة مع رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالهادي زمزمي ، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة ، تم خلاله تقديم عرض مرئي ، شمل استعراض لمستجدات خطة المكتب التشغيلية التي أعدها لخدمة جميع حجَّاج البيت الحرام الوافدين من الخارج ، وأبراز إنجازات مجلس إدارة المكتب خلال السنوات الأربع الماضية .

وأشاد معاليه ، بجهود المكتب لما يقدمه ويوفره من عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام . رافق معالي وزير الحج والعمرة خلال الزيارة التفقدية عدداً من مسؤولي وقياديي الوزارة .