وزير الحج يطلع على خطة مؤسسة حجاج إيران

مكة المكرمة – واس

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن امس بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بمكة المكرمة في إطار الوقوف على الاستعدادات الجهود المتواصلة لموسم حج هذا العام 1439هـ ، يرافقه معالي نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من مسؤولي ومنسوبي الوزارة.

واطلع معاليه على البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسة والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات ، مؤكداً معاليه ضرورة الارتقاء بآليات العمل وتجويد الأداء العام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وفقاً لأعلى المقاييس وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما ناقش معاليه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور طلال بن صالح قطب وأعضاء المجلس ، برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام، وبحث مقترحاتها لتطوير الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين في هذا الموسم، ومنها صدور تأشيراتهم لأداء مناسك حج هذا العام إلكترونياً وتوفير جميع الخدمات لهم، من خلال مكاتب الخدمة الميدانيّة إضافة إلى مكتب لخدمات الشركات السياحية مركزياً بالمؤسسة التي تضم كوادر بشرية مدربة ومؤهلة من المطوفين والمطوفات.

كما دشن معالي وزير الحج والعمرة في إطار الزيارة امس المبنى الجديد لمؤسسة مطوفي إيران، مطلعاً على آلية العمل وإنجاز مختلف الإدارات والأقسام ومنها الحاسب الآلي ، متمنياً للجميع التوفيق في خدمة ضيوف الرحمن .