وزير الحج يطلق النسخة المحدثة لـ”مناسكنا” بثمان لغات

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

أطلق معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس النسخة المحدثة لتطبيق “مناسكنا” ، الذي يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة والمدعم بثمان لغات عالمية ، أبرزها اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنغالية .

كما يقدم التطبيق خصائص عدة ، منها خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة ، حيث تحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته الإيمانية ، وسهلة الاستخدام حيث تعمل هذه الخصائص دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت باستخدام الخرائط بمجرد تحميل الخرائط ، إضافة إلى خاصية حدود الحرم والمشاعر المقدسة .

وأكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن التطبيق بنسخته الجديدة سيسهم بشكل كبير في مساعده الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهوله من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمي الجمرات وتحرك الحافلات وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة ، وتذليل العقبات التي تواجهه أثناء أداء الفريضة ، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر ، منوهاً معاليه بمساهمة التطبيق في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمه ضيوف الرحمن .

من جانبه أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أن تطبيق ” مناسكنا” يعد نقلة نوعية في الخدمات التقنية التي تقدمها الوزاره لضيوف الرحمن ، ويعزز توجهها في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج من كافة الجنسيات واللغات المختلفة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حيث توسعت الوزارة في استخدام التقنية ومنها مسارات وزارة الحج والعمرة الإلكترونية بالحج والعمرة وإسهاماتها في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

ولفت مشاط النظر إلى أن التطبيق محدث بخاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة “عرفة، مزدلفة، منى” بالإضافة إلى معرفة الاتجاه والمسافة بين الموقع الحالي للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة إضافة لخدمة تتبع مواقع الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم.

من جهة ثانية تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية بمكة المكرمة, في إطار زياراته لمؤسسات الطوافة ضمن الاستعدادات المبذولة في موسم حج هذا العام 1439هـ .

وناقش معاليه خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي بن صالح لبني ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف ، الخطط التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام وآلياتها التنفيذية .

وحث معالي وزير الحج والعمرة في ختام اللقاء الجميع على استشعار المسؤولية وعظم الأمانة التي أوكلت للقائمين على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام في مختلف الجهات والقطاعات المشاركة في أعمال الحج في ظل الرعاية الكريمة التي توفرها حكومة المملكة بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنياً العون والتوفيق والسداد للجميع للخروج بموسم مثالي من حيث التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .