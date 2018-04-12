وزير الحرس الوطني يتوج الفائزين في بطولة شهداء الواجب الثانية

توج صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني الفائزين في بطولة شهداء الواجب الثانية التي اختتمت أمس بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان بالرياض، بحضور معالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ورئيس هيئة العمليات اللواء عبدالله بن مضحي المضحي، وممثل وزارة الحرس في اللجنة الأولمبية العربية السعودية خالد المعمر.

وحقق فريق لواء التدخل السريع الثاني لكرة القدم لقب البطولة بعد فوزه على لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن، 5 ـ 4 بركلات الترجيح , وحصل محمد الغامدي على جائزة هداف البطولة، ومخلد العتيبي أفضل لاعب وبسام فؤاد أفضل حارس، وكلية الملك خالد العسكرية الفريق المثالي.

وفي بقية المنافسات حصل القطاع الغربي على درع التميز، بعد أن استحوذ على بطولات (الرماية وألعاب القوى واختراق الضاحية والسباحة ورفع الأثقال والكاراتيه والتايكوندو) ,وحقق القطاع الشرقي لقب بناء الأجسام، وكلية الشرطة العسكرية الغربية لقب البلياردو، ولواء الملك سعود لقب كرة الطاولة، ووكالة القطاع الغربي لقب كرة الطائرة، وكلية الملك خالد العسكرية لقب شد الحبل.

وشهد حفل الختام كلمة لمدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني العميد محمد الحمالي أعرب خلالها عن شكره لسموه على تشريفه ورعايته للحفل, مشيراً إلى أن البطولة شارك فيها 2100 مشارك من 31 فريقاً ، مؤكداً أن إدارة الشؤون الرياضية بهيئة العمليات تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى اللياقة البدنية بتكثيف الدورات وإجراء اختبارات اللياقة البدنية.

بعد ذلك ألقيت قصيدة بعنوان شهداء الواجب، تلاه عرض مرئي عن البطولة ثم أوبريت (ابن الشهيد) فاستعراض مهارات منتخب الحرس الوطني للتايكوندو.