وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى التاسع للأبحاث الطبية .. غداً

يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني غداً, المنتدى السنوي التاسع للأبحاث الطبية تحت شعار “تحقيق الرؤية الوطنية من خلال الأبحاث الطبية”، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ويستمر خلال الفترة من 18 – 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 – 28 نوفمبر 2018م في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

وأكد معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن أن المنتدى يستهدف العلماء والباحثين والممارسين الصحيين وطلاب الصحة الإكلينيكية والطب الحيوي وممولي الأبحاث الصحية، وسوف يشارك فيه نخبة من المتحدثين العالميين في مجال الأبحاث إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمهتمين في مجال الأبحاث الطبية.

الجدير بالذكر أن المنتدى الذي يعقد للسنة التاسعة على التوالي يأتي امتدادا للمنتديات السابقة التي شهدت مشاركة ألاف الباحثين وتقديم أكثر من 600 ورقة علمية وبحث طبي، ويهدف بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للباحثين والأطباء والمتخصصين في الأبحاث والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي، ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في مجال الأولويات الاستراتيجية، وبدء علاقة تعاونية بين مراكز التطوير البحثي والمراكز البحثية الوطنية منها والعالمية، لدعم الابحاث والابتكار والاقتصاد المعرفي تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يشار الى أن المنتدى معتمد بعدد (25) ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى للاطلاع والتسجيل للمهتمين بهذا المجال: Fourm.kaimrc.med.sa .