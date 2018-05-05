وزير الحرس الوطني يرعى تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 29 والدفعة 34 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ، عصر يوم الأربعاء القادم 23 /8 /1439هـ، الموافق 9 /5 /2018م, حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 29، والدفعة الـ 34 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية .

وعبر قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان في تصريح له بهذه المناسبة، عن سعادة منسوبي الكلية كافة بتشريف سمو وزير الحرس الوطني، ورعايته لحفل التخريج؛ مشيرًا إلى ما لهذه الرعاية من معانٍ نبيلة، وآثار معنوية عالية على منسوبي الكلية؛ وقال:” يسعدنا ويشرفنا رعاية سموه لحفل التخريج، فرعاية سموه وتواجده بين أبنائه الخريجين في هذه المناسبة يضفي عليها مزيدًا من البهجة والسعادة”.

وأكد اللواء الدكتور المرشان أن الكلية بتوجيه من سمو زير الحرس الوطني، تحرص كل الحرص على إعداد وتأهيل خريجيها للتعامل مع مستجدات الفكر العسكري ومستحدثاته، وذلك من خلال منهاج دراسي شامل يجمع بين العلوم العسكرية والأكاديمية، تتولى تدريسه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مدنيين وعسكريين, منوها أن الكلية تسعى إلى تطبيق مسارات رؤية المملكة 2030 ، وتعمل على تحقيق أهدافها في مجال تخصصها، تنفيذاً لتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني في هذا الصدد .

وقدم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف, الشكر والتقدير لسمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، على تشريفه ورعايته لحفل التخريج، متمنيًّا لسموه دوام التوفيق والسداد؛ داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .