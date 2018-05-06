وزير الحرس الوطني يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم ، فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الاشرفي والوفد المرافق.

ورحب سمو وزير الحرس الوطني بفضيلة رئيس مجلس علماء باكستان

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان

منوهاً سموه بجهود فضيلته في تنمية العلاقات العريقة بين البلدين

وبعمق العلاقات التاريخية والإسلامية والأخوية بين البلدين الشقيقين .

ومن جانبه أشاد فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان, بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط باكستان بالمملكة

منوهاً بالدور الريادي الداعم للمملكة في خدمة الاسلام والمسلمين والاهتمام بكل القضايا الاسلامية

مشيراً إلى أن مواقف المملكة معروفة ومحمودة ومشهودة من قضايا المسلمين في كل مكان

مشيداً بالدور العظيم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهما الله ــــ في تسخير الامكانات كافة وتوفير أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.