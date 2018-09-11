وزير الحرس الوطني يطمئن على الطيار آل الشيخ

الرياض- واس

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني أمس, بزيارة للملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ من منسوبي هيئة الطيران بوزارة الحرس الوطني, الذي يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بمدينة الرياض، إثر إصابته أثناء التدريب التحويلي على الطائرة العمودية طراز AH6I في مطار خشم العان بالرياض. وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي, ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.

واطمأن سموه على الوضع الصحي للمصاب والرعاية الطبية التي يتلقاها، متمنياً له الشفاء العاجل.

وعبر ذوو المصاب عن شكرهم وامتنانهم لسموه على زيارته ومشاعره الطيبة التي لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة – أيدها الله -.

من جانب آخر زار سموه مركز المحاكاة السريرية بوحدة العناية المركزة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية, الذي تم إنشاؤه حديثاً واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في المركز.