وزير الخارجية الأمريكي : واشنطن ستواصل ضغوطها على طهران بلا هوادة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو، إن واشنطن ستواصل ضغوطها على طهران بلا هوادة حتى توقف جهودها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ فجر اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن اليوم، أن العقوبات تستثني ثماني دول لمدة ستة أشهر هي الصين والهند وإيطاليا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واليونان، مشيراً إلى وعود من هذه الدول بخفض استيرادها النفطي من إيران.

وأوضح إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط من إيران ما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يومياً، مشدداً على ضرورة أن تحترم الدول الأوربية العقوبات.

وأشار إلى ان العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والشحن في إيران، وتهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني دون المساس بالجوانب الإنسانية.