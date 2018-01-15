وزير الخارجية بحث مع المفوض الأوروبي التعاون المشترك

التقى معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية والأزمات كريستوس ستيليانديس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية والسعودية والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.