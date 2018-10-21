وزير الخارجية: خادم الحرمين مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة خاشقجي

أكد وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الأحد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة وفاة المواطن جمال خاشقجي.

وأضاف الجبير في تصريحات لفوكس نيوز نقلتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لم يكن يعلم بحادثة جمال خاشقجي.

وقال “الجبير” : “إن واقعة خاشقجي كانت خطأ ولم يكن أحد في القيادة على علم بها، وأضاف قائلاً “نعمل على تحديد مكان وجود جثة خاشقجي وما حصل له بالضبط، وما حصل لخاشقجي خطأ وسنحاسب المسؤولين عن مقتله”.