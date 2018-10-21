الأولى

وزير الخارجية: خادم الحرمين مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الأحد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة وفاة المواطن جمال خاشقجي.

وأضاف الجبير في تصريحات لفوكس نيوز نقلتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لم يكن يعلم بحادثة جمال خاشقجي.

وقال “الجبير” : “إن واقعة خاشقجي كانت خطأ ولم يكن أحد في القيادة على علم بها، وأضاف قائلاً “نعمل على تحديد مكان وجود جثة خاشقجي وما حصل له بالضبط، وما حصل لخاشقجي خطأ وسنحاسب المسؤولين عن مقتله”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *