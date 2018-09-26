وزير الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة يعقدان جلسة مباحثات

استقبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعقدت جلسة مباحثات تطرقت للأوضاع في المنطقة وما تقدمه المملكة من دعم لبرامج الأمم المتحدة وشراكتها مع الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، والسفير بمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن العنزي.

من جهة أخرى، شهد معالي وزير الخارجية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” والأمم المتحدة، وقعها معالي رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الخيرية الأستاذ بدر العساكر، ومبعوثة الأمم المتحدة للشباب جياثما ويكراماناياكي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب العالم ومنها إطلاق بوابة إلكترونية تكون مركزاً للمعرفة حول أھداف التنمية المستدامة، بحيث تصبح هذه البوابة منصة مھمة لتحفيز الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة وكيفية المشاركة فيها.