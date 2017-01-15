وزير الخارجية يؤكد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية

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شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد معاليه في كلمته خلال أعمال المؤتمر على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر أطول نزاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأن المملكة بادرت في إيجاد الحلول للقضية الفلسطينية وذلك من خلال مبادرة المملكة العربية السعودية في قمة فاس في المغرب.

وكذلك مبادرتها التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م.

وتم تبنيها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام 2005م.

وأصبحت تشكل بذلك مرجعية من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال معالي وزير الخارجية إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع.

وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة العربية السعودية وبقية أعضاء المجتمع الدولي .

وأكد الجبير أن من حق الأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود؛ ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.