وزير الخارجية يؤكد على مواكبة ممثليات المملكة للقضايا والملفات الساخنة

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الرياض – واس

افتتح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة أمس أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء البعثات في الخارج وذلك بحضور رؤساء البعثات والمندوبين الدائمين للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب معالي وزير الخارجية في بداية كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على موافقته لعقد هذا الاجتماع، كما أعرب عن شكره لسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على دعمهما لوزارة الخارجية.

وأكد معاليه أهمية الدور الذي تقوم به ممثليات المملكة لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج وبحث سبل الارتقاء بدور البعثات بما يساعدها على جعل آدائها مواكباً لطبيعة القضايا والملفات الساخنة في الساحة الدولية ومنها مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، وأزمة اللاجئين المحتدمة، وغيرها من القضايا.

وقال: إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء التغيرات الهيكلية والتنظيمية الخاصة بمتطلبات برنامج التحول الاستراتيجي الذي تبنته الوزارة مؤخراً وحظي بموافقة سامية كريمة بناءً على برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وما تضمنته من التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير واضحة لقياس الأداء والعمل.

وأوضح معالي وزير الخارجية أن أي توصيات منبثقة عن أعمال الاجتماع لابد وأن تأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في سياستها الخارجية من واقع متطلبات المصلحة الوطنية وكذلك من منطلق مسؤوليات المملكة وواجباتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية والتزاماتها الدولية.