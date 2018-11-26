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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره البحريني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
المنامة : واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في المنامة اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين ، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمملكة البحرين الشقيقة

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الخاصة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والمستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

ibrahim

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