وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران.

وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات لتعزيز التسامح

ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم، ودور المملكة الرائد في هذا المجال.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي

ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في جمهورية إيطاليا الدكتور عبدالعزيز بن أحمد السرحان.