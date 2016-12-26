العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء

0 تعليق 123 مشاهدة
وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء
شارك عبر واتساب

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بمقر الوزارة أمس.

كلا من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول.

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

كما استقبل معاليه في مكتبه سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاوتيلاينين.

وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أونتانا .

وسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش .

وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين  والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

10

7

8

9

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق