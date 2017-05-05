وزير الخارجية يلتقي أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب بأمريكا

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واشنطن- واس

قام معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بزيارة للكونجرس الأمريكي اول أمس الأربعاء، وعقد عدة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

فقد التقى وزير الخارجية كلاً من رئيس مجلس النواب بول راين، ونائب رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب النائب آدم سميث، والنائب بيتر روسكام، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور جو مانشين.

كما التقى معاليه أيضاً، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب إد رويس، ونائبه إلييت آنجل، ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.