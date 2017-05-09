العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الشعبي بالجمهورية الجزائرية

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وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الشعبي بالجمهورية الجزائرية
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التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الجزائرية اليوم ، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد العربي ولد خليفة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، أقام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حفل غداء .

تكريماً لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق له.

التصنيف: دولية

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