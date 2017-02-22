وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني
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الرياض- واس
التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس في الرياض معالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس وذلك في مقر إقامة فخامة الرئيس اليوناني الذي يزور المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوريها إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي،
ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.
التصنيف: محليات
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