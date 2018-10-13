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وزير الداخلية: ما تم تداوله من وجود أوامر بقتل خاشقجي أكاذيب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / صفر / 1440 هـ      13 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

كما أكد سموه أن ما تم تدواله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه سموه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا سموه على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

كما شدد سموه على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.

ibrahim

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