وزير الداخلية والرئيس الكازاخستاني يستعرضان العلاقات

أستانا – واس

استقبل فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية كازاخستان حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال معالي رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان كريم ماسيموف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان الدكتور ظاهر بن معطش العنزي.