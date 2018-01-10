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وزير الداخلية ونظيره البحريني يشهدان تمريناً لقوة الأمن الخاصة البحرينية

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 4 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم تمريناً لقوة الأمن الخاصة البحرينية.

واشتمل التمرين على عرض لمهارات الرماية التكتيكية، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الفرضيات الأمنية.

وبعد نهاية التمرين، تجول سمو وزير الداخلية في معرض قوات الأمن الخاصة البحرينية

واطلع سموه على التجهيزات والمعدات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها القوة.

حضر التمرين، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.

 

ibrahim

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