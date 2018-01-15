وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره العماني

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مع معالي وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي ، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه مع معالي وزير الداخلية العُماني في مسقط اليوم.

وأكد الجانبان خلال الجلسة أهمية تبادل الرؤى التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في تعزيز التعاون الأمني الخليجي وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات ، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبدالكريم العيسى ، ومعالي مدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين .