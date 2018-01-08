وزير الداخلية يبحث مع خالد الصباح تعزيز التنسيق والتعاون الأمني

الكويت- واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، في قصر بيان أمس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

ونقل سمو الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو أمير دولة الكويت، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الكويت بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، الى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال معالي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت. فيما حضره من الجانب السعودي، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ومعالي مدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في الكويت أمس، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

كما التقى سمّوه أمس معالي الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءين معالي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية. من جهة اخرى بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، مع معالي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة سبل تعزيز مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مع معالي الفريق الشيخ خالد الصباح في الكويت أمس.

وأكد الجانبان خلال الجلسة حرص قيادتي البلدين على تذليل كافة الصعوبات لتوحيد الرؤى حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.