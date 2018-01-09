وزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، مع معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع معالي الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة في مقر وزارة الداخلية البحرينية اليوم.

وكان سمو وزير الداخلية فور وصوله لمقر وزارة الداخلية شهد عرضاً لطابور عسكري لشرطة البحرين، ثم تجول في متحف الشرطة، واستمع لشرح عن محتويات المعرض.

بعدها حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقيم في ديوان وزارة الداخلية، حيث ألقى معالي وزير الداخلية البحريني كلمة ثمن فيها مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن مملكة البحرين، منوها بالتعاون الأمني الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

حضر جلسة المباحثات وحفل الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.