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وزير الداخلية يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / محرم / 1440 هـ      11 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، وذلك بمقر وزارة الداخلية المغربية في العاصمة الرباط.

وعقب اللقاء، عقد سمو وزير الداخلية، مع معالي وزير الداخلية المغربي، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز مسارات التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية المغربية.

ibrahim

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