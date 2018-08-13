وزير الداخلية يتفقد اليوم الاستعدادات والخدمات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم بجولة تفقدية على استعدادات القطاعات المدنية والعسكرية الجارية لموسم حج هذا العام، بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وذلك للتأكد من جاهزية القطاعات الخدمية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن ، وتكاملها سعياً الى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

سيرافق سموه في هذه الجولة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء من أعضاء لجنة الحج العليا وأعضاء لجنة الحج المركزية من رؤساء القطاعات المدنية والعسكرية وكبار قادة الأمن العام.

وستبدأ جولة سموه من مواقف حجز السيارات بجنوب مشعر عرفات حيث يستعرض آليات ومعدات القطاعات العسكرية والمدنية المشاركة في موسم حج هذا العام ، ثم المشروعات الجديدة المنفذة بالمشاعر المقدسة.

وبهذه المناسبة تلقي ( البلاد ) الضوء على بعض برامج واستعدادات بعض الأجهزة الحكومية لموسم الحج وأبرز الخطط والمشروعات التي ستدخل الخدمة لأول مرة في مناطق المشاعر المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام .

في البداية رحب معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بسمو وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا وقال لقد اعتدنا قيام سموه بمثل هذه الجولة التفقدية الشاملة على مناطق المشاعر المقدسة قبيل وصول وفود الرحمن إليها في اطار حرص سموه الكريم على الوقوف عن كثب على حجم الاستعدادات المتخذة من قبل كافة القطاعات المدنية والعسكرية ومدى جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن مؤكدا أن هذه الجولة تدفعنا للمزيد من الحماس في مجال تعزيز الخدمات والمسؤوليات المناطة بنا وقد شرفنا الله بخدمة ضيوف الرحمن . وأمانة العاصمة المقدسة ضمن منظومة الأجهزة الحكومية العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقد أعدت خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام والتي ركزت على تعزيز خدماتها في مجالات النظافة وصحة البيئة ومراقبة الأسواق وغيرها من الخدمات البلدية المختلفة والتي تقدمها بمكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة حيث تم تخصيص أكثر من ثلاثة عشر الف عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة طيلة موسم الحج مع التركيز على المناطق ذات الكثافة البشرية في اعداد الحجاج لنظافتها أولا بأول ويشرف على هؤلاء العمال مهندسين ومراقبين من قبل الأمانة وجميع فرق النظافة مجهزة بالسيارات والمعدات اللازمة مثل الضواغط والقلابات والبويكات والمكانس الآلية وغيرها من المستلزمات وسيكون العمل في هذه الفرق الميدانية على مدار الساعة وبنظام الورديات المتداخلة اضافة الى تخصيص فرق للحالات الطارئة كالأمطار والحرائق (لا قدر الله ) ولدعم أي منطقة في حال الحاجة كما سيتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات اضافة الى الصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية ، كما اشتلمت خطة لأمانة لموسم الحج هذا العام على ايجاد 27 مركزًاً للخدمات البلدية في مناطق المشاعر المقدسة تم توزيعها توزيعاً جغرافيا بحيث تغطي كافة مناطق المشاعر المقدسة وتم تزويد هذه المراكز البلدية بكل ما تحتاج إليه من سيارات ومعدات وآليات مع تجنيد أكثر من 2350 شخصا للإشراف على تنفيذ خطة الأمانة التشغيلية . كما تم تدعيم هذه المراكز البلدية بالعديد من المراقبين والمشرفين اضافة الى دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات أولا بأول وعدم تراكمها تحت الجسور وفي جوار المخيمات والأماكن المزدحمة . كما تم تجهيز عدد من المخازن الأرضية المؤقتة للنفايات بعد كبسها بمشعر منى وذلك لمواجهة صعوبات حركة المعدات في المناطق المزدحمة كما سيتم في مجال صحة البيئة تكثيف اعداد الفرق واللجان لمراقبة المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والتموينية والمباسط المؤقتة الموسمية في مناطق المشاعر المقدسة وكذلك الفرق الميدانية الخاصة بمناطق تنظيم دخول المواشي لمشعر منى خاصة ومناطق المشاعر عامة . وكذلك تعزيز الفرق الخاصة بمناطق مواقع الحلاقة بمنى والبائع عددها 1100 كرسي حلاقة . كما سيتم الإشراف على وحدات الذبح بالمشاعر ومتابعة اعمال المقاولين أولا بأول في عملية صيانة وتنظيف هذه الوحدات . كما سيتم تكثيف الجولات الميدانية والرقابية في مجال الأعمال البيطرية للكشف عن أية حالات وبائية بين الحيوانات وذلك لضمان سلامة اللحوم المقدمة للحجاج .

( المشاريع التطويرية )

واستكملت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة والتي سيتم الاستفادة منها في موسم حج هذا العام والتي من أبرزها تهيئة مواقع جديدة لخدمة حجاج مؤسسة مطوفي دول أفريقيا غير العربية في شمال جبل الرحمة بمشعر عرفات. اضافة إلى اعادة تنظيم بعض الطرق في مناطق المشاعر المقدسة . ومشروع تسهيل حركة دخول الحافلات إلى عرفات. ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري عرفات ومزدلفة . ومشروع تظليل ممرات المشاة في منحدرات محطات قطار المشاعر الثلاث بمشعر منى وتظليل سلالم الصعود والنـزول بشارع صدقي بمنى من جهة العزيزية كما سيسهم في عدم ارهاق الحجاج المنتقلين من وإلى منشأة الجمرات . كما تم الانتهاء ايضا من كافة التجهيزات في منشأة الجمرات التي تستعد بطوابقها الخمسة لاستقبال الحجاج لرمي الجمرات في أيام التشريق وذلك من خلال تجهيز المنشأة والانفاق والمشاريع المرتبطة بها وصيانتها من حيث الاضاءة ومراوح رش رذاذ الماء والكهرباء وغيرها من التجهيزات اضافة الى عقد ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط التفويج للمنشأة خلال أيام الرمي وذلك وفق الجداول التي وضعتها وزارة الحج والعمرة ، وتهدف خطة الهيئة الى رفع كفاءة اداء المشاريع التي تشرف عليها في مناطق المشاعر المقدسة والارتقاء بها والتي في مقدمتها مشروع تشغيل قطار المشاعر المقدسة ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وانشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دوريا وخطة الهيئة تعتمد في تشغيلها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية حيث يحرص أمين عام الهيئة الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح على تضافر الجهود لجميع الجهات التي تتوحد في تنسيق مشترك يكفل في انجاح أعمال الحج . وقد اشتملت خطة الهيئة على تجنيد كافة كوادرها الإدارية والفنية البائع عددهم نحو 14 الف موظف بالإضافة الى أكثر من 400 الف آلية لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع . ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم قطار المشاعر في موسم حج هذا العام خلال أيام التشريق أكثر من مليون حاج .. كما اكتملت جاهزية دورات المياه في المشاعر المقدسة البائع عددها نحو 36 ألف دورة مياه موزعة على كافة ارجاء المشاعر المقدسة . كما تشرف الهيئة على أكثر من 600 برادة مياه في المشاعر المقدسة .

40 مليون م 3 من المياه

وفيما يتعلق بتوفير المياه لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة ومكة المكرمة أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس ادارة شركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه في اطار خطة الشركة لموسم حج هذا العام فقد تم ضخ نحو 40 مليون م3 من المياه لسقيا ضيوف الرحمن بمكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة وقد تم التأكد من جاهزية خطة قطاع توزيع المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية والتي تم اعداداها وتجهيزها بوقت مبكر من اجل توفير المياه لخدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبكميات كافية حيث تم تعبئة كافة الخزانات التشغيلية والتخزينية الاستراتيجية في المشاعر وتدار أعمال التشغيل والصيانة لأعمال المياه والخدمات البيئة ( الصرف الصحي ) بطرق الكتروني آلية وهي نظام ( اسكادا ) .كما اشتملت خطة الوزارة على خطط الطوارئ الخصة باستقبال ارسالية المواشي الحية الى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج وتنفيذها على مدار الـ 24 ساعة من خلال تكليف 263 للعمل في هذه الخطة يقومون بالتسجيل والكشف والتحليل حيث من المتوقع وصول نحو 2.5 مليون رأس من المواشي لمشروع الهدي والاضاحي لتأمين احتياجات الحجاج والفرق المحلية .

( الدفاع المدني )

وقال معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني أن المديرية تشارك في موسم حج هذا العام بأكثر من 18 الف ضابط وفرد تدعمهم 3 الاف آلية ومعدة تنتشر في جميع المواقع التي يرتادها الحجاج والزوار والطرق المؤدية اليها للتعامل مع المخاطر كافة التي قد يهدد سلامة ضيوف الرحمن . وجميع قوات الدفاع المدني الان المشاركة في موسم الحج على أهبة الاستعداد لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بها لمواجهة الطوارئ . وتوفير سبل الراحة والسلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن . وقد بدأت هذه القوات بوقت مبكر في مباشرة مهامها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحجاج وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التي قد تحدث خلال الموسم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني . وأكد الفريق العمرو حرص المديرية على تحديث خطط نتشار قواتها المشاركة في الحج على ضوء الدروس المستفادة من المواسم الماضية الى جانب استخدام عدد من الوحدات والفرق للتدخل السريع وأداء مهمات توعية في مجال السلامة والاشراف الوقائي وغيرها من أعمال الدفاع المدني . وثمن الفريق العمرو مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعينة في تنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ . خلال موسم الحج التي شرفت باعتمادها من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود والخطط التفصيلية الملحقة بها .

( الخطة المرورية )

وقال اللواء محمد البسامي مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور انه تم استكمال كافة الخطط المرورية لموسم حج هذا العام والتي تهدف الي توفير السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتحقيق الانسيابية الكاملة لحركة المركبات وقد تم اعداد هذه الخطط على مراحل عدة بدأت بالإعداد والتحضير والمتابعة ثم التنفيذ على أرض الواقع . وتضمنت الخطة منع السيارات السعودية وغير السعودية التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من الدخول الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارا من 5 /11/ 1439هـ وتمنع كذلك الدراجات النارية التي لا تحمل تصاريح النظامية من الدخول الى المشاعر المقدسة . فهناك مراكز للضبط المروري في مداخل المشاعر المقدسة لضبط السيارات المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقها. كما تم هذا العام بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة توسعة جسر الملك فيصل ( في الكوع ) واستحداث مسار جديد لدخول الحافلات أثناء النفرة من مزدلفة الى منى . كما اضيفت هذا العام قيادة مرورية في وادي محسر للإسهام في تحقيق السلامة المرورية وانسيابية الحركة المرورية . كما تم وضع الخطط اللازمة لتنظيم عملية دخول الحافلات القادمة من المدنية المنورة ومكة المكرمة وجدة مع توفير الخطط اللازمة لعمليات التصعيد والنفرة والتفويج بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الطوافة والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج وذلك من أجل تحقيق التكامل في الأداء .

الخدمات الصحية

واستعدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام سعيا الى تقديم افضل الخدمات وأميزها لضيوف الرحمن سواء بمكة المكرمة أو مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة وشملت الخطة تنفيذ مشاريع صحية تطويرية بمستشفيات المشاعر المقدسة كما هيأت المديرية أكثر من خمسة الاف سرير بمستشفيات العاصمة المقدسة ومناطق المشاعر المقدسة والبالغ عددها 25 مستشفى مخصصا للتنويم والعناية المركزة والطوارئ كما جهزت المديرية 155 مركزا صحيا دائما ومؤقتا الى جانب اكثر من 25 الف ممارس صحي كما بلغ عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر المقدسة 18 نقطة طبية اضافة الى توفير عدد 180 سيارة اسعاف لنقل المرضى والمصابين .

الأمر بالمعروف

وهيأت الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض المخالفات من خلال مباشرة أعضاء الهيئة اعمالهم في مراكز التوجيه بجبل الرحمة بعرفات وجبل النور وغار ثور لتوعية حجاج بيت الله الحرام . كما اشتملت خطة الرئاسة الميدانية والتوعية والتوجيهية على طباعة وترجمة ونسخ لعدد من المواد التوعية المقروءة والمسموعة والمرتبة بـ 15 لغة وبث تلك المواد من خلال شاشات تلفزيونية ورقمية اضافة الى المنصة التوعوية المتنقلة والحافلة التوجيهية واللوحات الارشادية . ويقوم على تنفيذ خطة الرئاسة في موسم حج هذا العام عدد كبير من الاعضاء الميدانيين والمترجمين بعدة لغات من المؤهلين وذوي الخبرات وحملة الشهادات العليا . بعد ان قدمت لهم الرئاسة برامج تدريبية مكثفة خاصة في مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن . كما تم تزويدهم بدليل ارشادي يشتمل على ادلة علمية لجميع الأعمال الميدانية والتوجيهية والتوعوية والتوعوية والتعليمات والتوجيهات المنسبة للتصرف مع آلية التعامل مع ضيوف الرحمن مع المهارة في تأسيس العلاقة الحسنة والمؤثرة حرصا على استجابت ضيوف الرحمن . وقد بلغ عدد المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع لموسم حج هذا العام في الرئاسة 42 مركزاً ونقطة.