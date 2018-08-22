وزير الداخلية يتفقد قوة أمن الحج للمجاهدين المشاركة في مهام الحج

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، اليوم ، قوة أمن الحج للمجاهدين المشاركة في مهام حج 1439هـ .

واستمع سموه خلال الجولة التفقدية لشرح مفصل من مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عن المراحل التي تم تنفيذها من مهام إدارة المجاهدين بالخطط الأمنية لموسم الحج لهذا العام 1439هـ ، والمهام الجاري تنفيذها إلى نهاية الموسم.

ووجه سمو وزير الداخلية الجميع في نهاية الزيارة ببذل المزيد من الجهود وتسخير جميع الإمكانيات للمحافظة على المستوى المميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.