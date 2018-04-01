وزير الداخلية يدشن منصة « أبشر أعمال »

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة ، منصة ” أبشر أعمال “.

وتعد منصة “أبشر أعمال” إحدى مبادرات وزارة الداخلية التقنية الرامية إلى تحويل خدمات الوزارة لقطاع الأعمال إلى بيئة رقمية تفاعلية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 خاصة ما يتعلق بالجانب التقني.

وتهدف منصة أبشر أعمال لتقديم خدمات مميزة للشركات والمؤسسات من خلال حوكمة الإجراءات

وتحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل مع قطاعات الوزارة حفاظاً على وقت وجهد المواطن والمقيم وقطاع الأعمال.

وتتيح المنصة للشركات والمؤسسات المسجلة في الخدمة الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

من خلال تنفيذ خدمات للعاملين المسجلين ضمن منشأة المشترك كإصدار و تجديد الإقامة ، ونقل الخدمات وتعديل المهنة.

كما تتيح إصدار و إلغاء تأشيرة الخروج و العودة، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي

وإصدار تفويضات استخدام أبشر أعمال، وإنهاء إجراءات توصيل الوثائق المنفذة

من خلال المنصة حسب متطلبات واشتراطات مقدم الخدمة.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية

ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.