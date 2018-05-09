وزير الداخلية يرعى تخريج دورات حرس الحدود والدفاع المدني

جدة -واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، حفل تخريج (4682) خريجاً من دورات حرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة. وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله معالي مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط حرس الحدود.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ثم ألقى معالي مدير عام حرس الحدود رحب فيها بسمو وزير الداخلية لرعايته الحفل ، مؤكداً أن دعم ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لحرس الحدود جعل حرس الحدود يتبوأ الريادة على مستوى العالم في مجال أمن الحدود المتكامل. وأفاد معالي الفريق عوّاد البلوي بأن حرس الحدود قام بتدريب وتأهيل (58) مفتشة أمنية، لافتاً الانتباه إلى أنه تم عقد 10 دورات في مجال لغة الإشارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يرتادوا البحر استفاد منها 80 متدرباً ومتدربة.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين أكدوا فيها عزمهم على حماية حدود الوطن الغالي البرية منها والبحرية.

عقب ذلك بدأ العرض العسكري للخريجين، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة معاهدين الله على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك كرم سموه أوائل الخريجين ، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها معالي مدير عام حرس الحدود.وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

رعى تمرين (القبضة2) بمشاركة طيران الأمن في جدة

على صعيد آخر رعى سموه تمرين “القبضة 2” الذي نفذه حرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر التمرين مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط حرس الحدود. وبعد أن أخذ سموه مكانه في منصة التمرين، بدأ تنفيذ ” تمرين القبضة 2″ .

وبعد انتهاء التمرين توجه سمو وزير الداخلية لمركز تنسيق البحث والإنقاذ (JMRCC)، حيث استمع سموه إلى شرح عما يقدمه المركز من جهود لحرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات القرصنة والسطو المسلح.

واطلع سموه على الأجهزة والأنظمة والبرامج والتطبيقات المعمول بها في المركز وما يقوم به المركز من مهام إنسانية وأمنية من خلال ربط مباشر لشبكات مراكز الأرصاد والبيئة والموانئ.

عقب ذلك افتتح سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية ، واطلع على التجهيزات التي يحتويها المركز. وكان سموه قد رعى مساء أمس الأول حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني ، وذلك بمقر قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة بمنطقة مكة المكرمة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وقيادات المديرية العامة للدفاع المدني.

وألقى معالي مدير الدفاع المدني كلمة، أوضح فيها أن عدد الملتحقين بالدورة التأهيلية التي استمرت عاماً دراسياً كاملاً بلغ 1500 طالب حصلوا على جميع المعارف العلمية والعملية عبر منظومة من برامج التأهيل الفني والعسكري والمسلكي والفكري، بالإضافة إلى التوجيه المعنوي.

ثم ألقى الطالب الخريج أحمد الثبيتي كلمة الخريجين أعقب ذلك عرض عسكري للخريجين ، ثم أداء القسم ، وإعلان نتيجة الدورة .

بعدها كرم سمو وزير الداخلية أوائل خريجي الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني