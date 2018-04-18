وزير الداخلية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

العدد 22260 الأربعاء 2 شعبان 1439 هـ 04/18/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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