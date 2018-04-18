وزير الداخلية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة ودول شمال حلف الأطلسي
وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود
ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا
وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.