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وزير الداخلية يصل المغرب في زيارة رسمية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / محرم / 1440 هـ      10 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مساء اليوم إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الرباط سلا ، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، ووالي جهة الرباط سلا والقنيطرة محمد مهدية، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب بالنيابة وليد بن عبدالله مقيم.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كل من معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

ibrahim

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