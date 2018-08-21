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وزير الداخلية يفتتح مشروع إعادة تهيئة مراكز كلية الملك فهد الأمنية بمنى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ذو الحجة / 1439 هـ      21 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، اليوم ، مشروع إعادة تهيئة مراكز كلية الملك فهد الأمنية ، التي يباشر منها طلبة الكلية مهامهم فيها بمشعر منى.

وتجول سمو وزير الداخلية خلال زيارته لمركز كلية الملك فهد الأمنية بمنى في المركز

واطلع على تجهيزاته التي تضم عيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد ومقرات سكنية لمنسوبي الكلية.

واستمع سموه لشرح موجز من مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج عن تصاميم المراكز التي تم تهيئتها وفق أحدث تقنيات البناء الحديث والتي تلائم طبيعة المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث وسائل السلامة.

ibrahim

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