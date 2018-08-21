وزير الداخلية يقف على استعدادات وجاهزية قوات الأمن الخاصة لخدمة الحجاج

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، اليوم ، على استعدادات قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج لهذا العام 1439هـ ، وجاهزيتهم لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وعقب الجولة التفقدية التقى سمو وزير الداخلية بكبار ضباط قوات الأمن الخاصة المشاركين في مهمة الحج ، حيث ألقى معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي كلمة أكد فيها جاهزية قوات الأمن الخاصة للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

رافق سمو وزير الداخلية في الجولة التفقدية معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى ، وعدد من أصحاب المعالي ، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .