وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم ، سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة .

ووقف سمو وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية للمركز على الخدمات التي يوفرها المركز لضيوف بيت الله الحرام من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهام متابعتها بالمركز خلال موسم الحج.

واستمع سموه من المشرفين على المهام المختلفة بالمركز لشرح عن الأسلوب المتبع في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الإستجابة لها ، واللغات التي يتعامل منسوبي المركز بها مع المتصلين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

ثم دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف نظام الرسائل النصية (SMS) التي يتم من خلالها إشعار مقدمي البلاغات عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الحالات التي يبلغون عنها ، ومستوى رضاهم عنها ، واستمع لشرح عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.

وفِي ختام الزيارة وجه سمو وزير الداخلية الجميع بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية .