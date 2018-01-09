وزير الداخلية يلتقي ولي العهد البحريني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في البحرين اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب اللقاء أقام سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مأدبة عشاء تكريماً لسموه.

حضر الاستقبال ومأدبة العشاء من الجانب البحريني عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.