وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1439هـ ، من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ، وزملائهم من القوات العسكرية المساندة من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني والإستخبارات العامة – وذلك بمناسبة نجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد سموه خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم أن نجاح موسم حج هذا العام 1439 هـ جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة والتوجيهات بتوفير أعلى مستويات الأداء لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أداؤهم للنسك .

ونوه سمو وزير الداخلية بالجهود الكبيرة والمستويات العالية لخدمة الحجاج في المدينتين المقدستين والتي حظيت بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ، وسمو نائبيهما صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

ووجه سموه، قادة القطاعات الأمنية كافة بنقل تهنئة القيادة الرشيدة لجميع منسوبيهم ضباطاً وأفراداً، مهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الإعداد والأداء الذي أظهروه في إدارة وتنظيم موسم الحج والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن .

بعد ذلك صافح سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الحضور الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك ونجاح أعمال موسم حج هذا العام، حيث بادلهم سموه التهنئة وشكرهم على مشاعرهم النبيلة.

حضر اللقاء معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله العيسى، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من كبار المسؤولين .