وزير الداخلية يوجه بمتابعة الخطط التشغيلية والأمنية خلال الحج

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمانة العامة للهيئة وفروعها في المناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية باستمرار متابعة الخطط التشغيلية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي والاستعدادات التي تخدم الحجاج بشكل مباشر في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما يضمن تعزيز الإجراءات والاحتياطات الأمنية، لاستمرار توفير الإمدادات اللازمة من المشتقات البترولية والمياه والكهرباء.

وإنفاذاً لتلك التوجيهات قامت الأمانة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية والتجارب الفرضية مع جميع المنشآت ذات العلاقة،

وسيكون آخر التجارب الفرضية المعتمدة من سمو وزير الداخلية مع الشركة السعودية للكهرباء لإجراء تجربتين وهميتين متزامنتين بتاريخ 7 / 12 / 1439هـ في محطتي النقل في مكة المكرمة ومشعر منى لتدريب العاملين على مواجهة المخاطر المحتملة، وسرعة التصدي لها

إضافة إلى استمرار المختصين لديها في مقرها الرئيسي وفروعها في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية في الزيارات الميدانية لتلك المنشآت للتحقق من التزامها بالخطة المعتمدة ورفع تقارير تفصيلية عن مهامها بعد انتهاء موسم الحج.