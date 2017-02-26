العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

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وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
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التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي اليوم.

قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً .

وبحث الجانبان المصري والأمريكي خلال اللقاء:

علاقات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب.

في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط .

التصنيف: دولية

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