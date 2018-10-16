وزير السياحة الجامبي: المملكة قائدة إقليميا وعالميا

الرياض- واس

وصف وزير السياحة والثقافة السكرتير العام لحزب المصالحة الأهلية في جمهورية جامبيا السيد حمد باه في تصريح صحفي المملكة بالقائدة في محيطها الإقليمي وعبر العالم منوهاً بإسهام كل من عايش وسكن هذه المنطقة الجغرافية، من خلال التواصل الإنساني والحضارات عبر العصور.

وربط معاليه قوة البلدان بقدرتها على المحافظة على تراثها الحضاري، ومنحه الأهمية والعناية التي يستحقها، إلى جانب تمكّنها من إيجاد آليات مثلى تجسد اعتزازها بالتاريخ والحضارات التي احتضنتها أراضيها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد التقى معاليه في مقر الهيئة بالرياض أمس الأول في زيارته الرسمية للمملكة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات السياحة والتراث.