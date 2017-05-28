وزير الشؤون الإسلامية الجيبوتي يزور مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة

شارك عبر واتساب

أبدى معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف الجيبوتي مؤمن حسن بري والوفد المرافق له إعجابهم وتقديرهم بمدى التطور الذي شهده ويشهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر.

مما كان له الأثر في تقديم أفضل الخدمات وقصارى الجهود لقاصديهما، داعياً الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين.

واطلع الوفد خلال زيارته لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة على أقسام المجمع المختلفة.

واستمعوا إلى شرح من قبل مدير المجمع الدكتور محمد بن عبدالله باجوده عما يحتويه المجمع.

ومراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة ومخرجاته الأخرى من الأعلام الرسمية والشعارات