وزير الشؤون الإسلامية يزور منظمة الدعوة الإسلامية

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الرياض – واس

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، مقر منظمة الدعوة الإسلامية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث استقبله رئيس المنظمة المشير عبدالرحمن سوار الذهب، وعدد من الأعضاء، وقيادات العمل الإسلامي في السودان.

وتجول معاليه في أرجاء المنظمة، مستمعا إلى شرح عن مكوناتها ومرافقها والخدمات التي تقدمها، حيث أشاد بما شاهده من جهود للمنظمة التي تأتي في إطار خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج معتدل وسطي .

وأكد معاليه حرص وزارة الشؤون الإسلامية على مد جسور التعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات التي تعمل على نشر سماحة ووسطية الإسلام ، مجدداً شكره للسودان حكومة وشعبا لما وجده والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة .

من جانبه قدم المشير سوار الذهب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى حكومة المملكة ، وإلى وزارة الشؤون لإسلامية والدعوة والإرشاد لدعمهم المستمر للمؤسسات الدعوية والعلمية المختلفة في أنحاء العالم، مشيدا بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم إفريقيا.

وكان معاليه قد زار مركز جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، في إطار زيارة معاليه الرسمية لجمهورية السودان كما عقد اجتماعاً مع معالي وزير الثقافة السوداني الدكتور الطيب حسن بدوي.

وكان المجلس العلمي بجامعة أفريقيا العالمية بالسودان قد أصدر قراراً بمنح درجة الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإسلامية, لمعاليه اعترافاً بإسهاماته الكبيرة والمقدرة في العمل الدعوي والإسلامي في أفريقيا، وتقديراً وعرفاناً من الجامعة بدوره البارز في الإسهام في تفعيل رسالة الجامعة، وتحقيق رسالتها في نشر العلم تجاه أفريقيا والعالم.