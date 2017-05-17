وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مفتي سلطنة عمان

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مكة المكرمة- البلاد

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد بن محمد الخليلي ، وذلك بالعاصمة المقدسة . وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم الإسلام والمسلمين، ودور علماء المسلمين في إيصال رسالة الإسلام الصحيحة التي تتخذ من الوسطية والاعتدال منهجاً لها .

وأكد معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الأخويه التي تعقد بين الوزراء والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة وحل القضايا التي تهدف إلى توحيد كلمة المسلمين. وأشار معاليه إلى أن من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها ، توحيد الخطاب الديني، وأن يكون رسالة واحدة هدفها خدمة الإسلام والمسلمين ، وأنه دين الوسطية ، كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامية والأمة العربية .

من جانبه أكد مفتي عام سلطنة عمان أن اللقاء يجسد عمق العلاقات بين العلماء في مجلس التعاون الخليجي ، كما أنه يهدف إلى تقوية العلاقات بين المسلمين ورفع الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ على ما تقدمه من أعمال جليله لخدمة الإسلام والمسلمين والعمل على جمع كلمتهم وتوحيد صف المسلمين .