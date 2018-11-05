وزير الشؤون الإسلامية يوجه باقتصار عمل جمعيات التحفيظ بما أنشئت لأجله

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توجيهاً ضمّنه في تعميم لفروع الوزارة المتخلفة، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن والمعاهد التابعة لها.

وشدّد آل الشيخ في تعميمه على ضرورة أن يقتصر دور الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن على تحقيق الهدف التي انشئت لأجله، والمتمثل في تعليم القرآن حفظا وتلاوة للإناث والذكور، ومنع تنظيم أي برامج خارج هذا الهدف، مثل إقامة الرحلات وغيرها، ومنع أي برامج تتعارض مع رسالة الوزارة ولوائحها.

ودعا التعميم إلى أن تعمل جمعيات تحفيظ القرآن على أداء الدورالمناط بها، وهو تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى، بجانب العمل على حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة والهدامة، وربط المتعلمين بكتاب الله، وتحصينهم ضد الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم.