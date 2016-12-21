وزير الصحة: الأطباء السعوديين أصبح لهم مكانة عالمية بين أطباء العالم

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أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:-

أن الأطباء السعوديين أصبح لهم مكانة عالمية بين أطباء العالم.

وارتفع الطلب عليهم في التخصصات الطبية والجراحية, وهم بكل فخر قد حققوا مراكز عالمية متقدمة في هذا الشأن.

وأوضح معاليه عقب تدشين سمو أمير منطقة تبوك اليوم, مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة.

أن وزارة الصحة أصبح لديها خدمات طبية عالية الجودة تضاهي كبرى دول العالم.

حيث ساهمت في خفض طلبات العلاج الخارجية, خاصة في ضل وجود كادر سعودي متميز في مجمل التخصصات.

كما ستعمل الوزارة على جعل طلب العلاج خارج المملكة من الماضي.

وأضاف أن الوزارة دائماً ماتكون سباقه في إقتناء أي دواء يثبت فعاليته ومتى ماتم التثبت من فعاليته وجدوى آداءه في علاج أي مرض فلن تتأخر الوزارة في جلبه.

مثل بعض الادوية المكتشفة مؤخراً كـ “حقنة الدلقلاتايد” ودورها في علاج مرضى السكر من الدرجة الثانية وأهمية توافرها في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحوي أفضل الأجهزة التقنية والفنية والعلاجية.

التي تخدم المرضى, حيث سيكون واحداً من أهم مشروعات وزارة الصحة بالمملكة.

إضافة إلى مجمع الأمل للصحة النفسية, الذي يعد من المرافق الصحية المتميزة لما يوفره لمراجعيه ونزلاه من خدمات صحية وبرامج عمل وتأهيل وخدمات ترفيهية.

حيث تعد من العوامل المجتمعة لدعم الخدمات الصحية النفسية والاجتماعية للمريض.