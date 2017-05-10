وزير الصحة يرعى حفل تخريج الدفعة 20 من حملة شهادة الاختصاص السعودية

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رعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، حفل تخريج أكثر من 1400 طبيب وممرض وصيدلاني يمثلون الدفعة 20 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في حفل تخرجهم في الصالات الخضراء في الرياض .

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده في كلمة له خلال الحفل المقام بهذه المناسبة.

إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحتل موقعاً مهماً في خريطة المجال الصحي مشكلةً واحدة من أهم الركائز لتنمية القوى البشرية في المجال الصحي .

وهو ما جعل “الهيئة” تتوسع في حجم أعمالها لتلبي المطالب المتزايدة والتوظيف الفاعل للأعداد المتنامية من الأطباء والطبيبات السعوديون .

وأشار إلى أن العلم والمعرفة أساس لرقي الأمم وازدهارها، ويختص الطب بمزيد من الأهمية بين باقي العلوم.

ومن هذا المنطلق أولت الدولة -أيدها الله- دعماً خاصاً للمسيرة التعليمية ولقطاع التعليم العالي الصحي بشكل خاص.

وبخاصة ما يتعلق منه بالتعليم والتأهيل في المجال الصحي لتحقيق اكتفاء وطني في مجال القوى العاملة والمدربة والاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة في كل ما من شأنه تحقيق النفع للوطن والمواطن على حد سواء لخططها المتعلقة بسعودة جميع القطاعات المختلفة .

واوضح أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحتفي بتخريج كوكبة جديدة من حملة شهادة الاختصاص السعودية والدبلوم ليشكلوا لبنة بناء وعطاء في مجتمع شغوف بالتنمية متحفز للتطور متطلع لتحقيق مشروع النهضة الشاملة وفقَ ما تسعى وتتطلعُ اليه حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفينِ – حفظهُ اللهُ -.

مؤكدا أن الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحيةِ تسعد هذا العامِ بتخريج ِأكبرَ دفعةٍ من أبناءها الخريجينَ في التخصصاتِ الصحيةِ كافة، ممن حصلوا على شهادة الاختصاص ِالسعوديةِ على مدى عُمْرِ الهيئةِ، ليواصلوا النجاحَ الذي وصل له الطبيبُ والطبيبةُ السعوديةُ في كثير ٍمن المحافلِ الداخليةِ والدوليةِ، الذي تحقق بالدعم من قبل القيادة الرشيدةُ -حفظها الله-“.

وأعرب معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهته في كلمة له عن شكره للجهود التي بذلتها هيئة التخصصات الصحية.

مبينا أن ما قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهود في مجال التدريب للتخصصات الصحية من خلال اضطلاعها بمنح شهادة الاختصاص السعودية تستحق الإشادة والفخر بهذه المؤسسة العلمية المهنية الاكاديمية لتواصل الهيئة تقديم برامجها التدريبية والتوسع فيها بكل جدارة واقتدار.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات على نيلهم شهادة الاختصاص السعودية، مؤملاً منهم أن تكون هذه الشهادة دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.

وأن يضعوا خدمة المريض وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته نصب أعينهم وأن تكون محور اهتمامهم تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وتلبيةً لاحتياجات المواطنين الصحية.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور عبده، درعاً تذكارية لمعالي وزير الصحة .