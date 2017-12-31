وزير الصحة يعتذر عن عدم قدرته مقابلة جميع المواطنين في الحدود الشمالية

الرياض – البلاد

عبر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن اعتذاره الشديد لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين اثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي حيث كان في طور الانتقال الى موقع اخر لافتتاح مشروع صحي يخدم المنطقة وقال معالي وزير الصحة في بيان وزعته وزارة الصحة أمس: اشكر كل المواطنين الذين قابلتهم في عرعر على صراحتهم بنقل همومهم واعتذر للبقية الذين لم أتمكن من مقابلتهم ونحن مهتمون بشكاويهم وهمومهم وأعدهم جميعا بتطوير الخدمات الصحية في المنطقة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتقديم افضل الخدمات الصحية في جميع المناطق وأضاف معاليه تشهد منطقة الحدود الشمالية تقدما ملحوظا في الخدمات الصحية حيث تم خلال عام 2017 افتتاح مركز للقلب اجري به 110 عملية قلب مفتوح واكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية وتم خلال الزيارة افتتاح مركزين لعلاج امراض السرطان احدهما للكبار والأخر للصغار ونظرا لتطور الخدمات الصحية هناك انخفضت الحالات لخارج المنطقة بنسبة 50% ومع افتتاح مراكز علاج امراض السرطان نتوقع ان تنخفض نسبة الاحالات في الفترة المقبلة بشكل كبير كما تم اطلاق تطبيق (صحة) الذي يمكن جميع المواطنين في الحدود الشمالية من الحصول على استشارة طبية مرئية مباشرة من جوالاتهم وهم في منازلهم.

كما تم افتتاح مركز لجراحة السمنة وآخر لاضطرابات النمو والسلوك وما زلنا نعمل على تطوير الخدمات الصحية في منطقة الحدود الشمالية وباقي مناطق المملكة لنصل الى افضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر ان عدد الأسرة في منطقة الحدود لشمالية تصل الى 160 سرير ونسبة الاشغال فيها في حدود 60% وتم اعتماد ثلاثة برامج للبورد السعودي تساعد في ضخ متخصصين صحيين للعمل في مستشفيات المنطقة.

وكانت البلاد قد نشرت أمس الاول عن ماحصل في زيارة الوزير من تزاحم المواطنين الذين لم يتمكنوا من مقابلة معاليه حيث جاء في البلاد : خطابات المواطنين معلقة بأيديهم في أعقاب دعوتهم للقاء وزير الصحة إبان زيارته لعرعر يوم امس الأول. اللقاء المفتوح المقرر اصطدم بعدم رغبة الوزير على ما يبدو فيما كانت آمال المواطنين معقودة عليه لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المنطقة قبل تجاهل حاجاتهم والاستماع لطلباتهم.